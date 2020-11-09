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Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не узнать: появилось видео с похорон Жванецкого

13:51 9 ноября 2020
Алла Пугачева

На Новодевичьем кладбище, где прощаются с умершим 6 ноября известным писателем-сатириком Михаилом Жванецким, состоялась закрытая церемония, на которую, в том числе, пришли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Примадонну было не узнать — на Алле Пугачевой была темная маска и большие очки. На голову она накинула капюшон куртки. Максим Галкин тоже был в маске. Видео с Пугачевой и Галкиным в telegram-канале опубликовал «Подъем».

Отмечается, что церемонию сделали закрытой из-за коронавируса. На нее пригласили родственников и близких друзей Жванецкого. Помимо Пугачевой и Галкина в районе кладбище также были замечены Леонид Ярмольник и Илья Резник.

Ранее известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное Михаилу Жванецкому.

Фото Аллы Пугачевой из соцсетей.

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