Внучке Муссолини и племяннице Софи Лорен стало дурно на шоу «Танцы со звездами»

Итальянскому крайне правому политику Алессандре Муссолини, принимающей участие в итальянской версии «Танцы со звездами», стало дурно прямо во время исполнения номера.

57-летняя Муссолини танцевала вместе со своим партнером Майкелем Фонтсом. Они исполнили эффектную поддержку: Фонтс раскрутил Алессандру, лежавшую животом у него на голове. Но что-то пошло не так. Женщина внезапно повалилась на пол. Поднялась паника. Муссолини попросила воды с сахаром и сказала, что у нее кружится голова.

Эфир срочно прервали рекламной паузой. Позже организаторы шоу сообщили, что с Алессандрой все в порядке. Она выполняла трюк на пустой желудок, и у нее резко упали уровень сахара в крови и артериальное давление. Такое, мол, случается с танцорами — подобный вид поддержки на голодный желудок воспринимается организмом, как удар в живот.

На «Танцах со звездами» у женщины уже были проблемы. В октябре Алессандра упала на репетиции и получила травму. Ей даже пришлось пройти обследование в больнице. Однако обошлось без переломов.

Поговаривают, что муж Алессандры Мауро Флориани серьезно ревнует жену к уроженцу Кубы Майкелю.

Алессандра — основательница неофашистской партии «Социальное движение».

Ее родители — третий сын диктатора и основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини Романо и родная сестра кинозвезды Софи Лорен — Анна-Мария Шиколоне. В молодости Алессандра при поддержке звездной тетушки пыталась стать актрисой, снявшись в небольшой роли в фильме «Необычный день». В 1977 году он номинировался на премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Муссолини также работала фотомоделью, снималась для журнала Playboy.

За офицера таможенной полиции Флориани Алессандра вышла замуж в 1989 году. У пары трое детей — Катерина, Кларисса и Романо.

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