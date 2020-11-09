С беременной российской певицей случилась трагедия

В России от COVID-19 скончалась певица и гармонистка Лилия Сабирова. Заразилась она незадолго до родов. Опасаясь осложнений, артистку положили в роддом на сохранение. Беспокойства врачей были не беспочвенными: из-за поражения легких состояние Лилии ухудшалось, она родила мертвого малыша, а вскоре скончалась сама. Об этом сообщает intertat.

Вдовец Гадель Галимзянов вспоминает, что они вместе с Лилией в текущем году отметили пятую годовщину свадьбы и очень ждали рождения сына. Мальчику даже придумали имя — Джамиль.

Лилию похоронили вместе с сыном. Галимзянов рассказал, что принес на кладбище любимые цветы жены — белые розы.

Фото lili_sabirova_official/Instagram

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