Сергей Лазарев оголился в поддержку оскандалившегося футболиста

Певец и актер Сергей Лазарев вслед за телеведущим Андреем Малаховым поддержал футболиста Артема Дзюбу, попавшего в скандал из-за слива в сеть видео интимного характера.

В сториз в Instagram Лазарев разместил фото в обнаженном виде, сопроводив его хэштегом #ЯМыДзюба.

Напомним, что капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба попал в сексуальный скандал из-за видео, которое могло быть снято в 2019 году. Вскоре после того, как видео появилось в сети, спортсмен закрыл свой аккаунт в Instagram, а футбольный клуб отключил комментарии на официальных страницах в соцсетях.

Видео в поддержку Дзюбы опубликовал и артист Максим Виторган, который осудил не спортсмена, а людей, которые «в нарушение права на частную жизнь подсматривает».

Фото Сергея Лазорева из соцсетей.



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