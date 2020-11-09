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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев оголился в поддержку оскандалившегося футболиста

14:55 9 ноября 2020
Сергей Лазарев

Певец и актер Сергей Лазарев вслед за телеведущим Андреем Малаховым поддержал футболиста Артема Дзюбу, попавшего в скандал из-за слива в сеть видео интимного характера.

В сториз в Instagram Лазарев разместил фото в обнаженном виде, сопроводив его хэштегом #ЯМыДзюба.

Напомним, что капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба попал в сексуальный скандал из-за видео, которое могло быть снято в 2019 году. Вскоре после того, как видео появилось в сети, спортсмен закрыл свой аккаунт в Instagram, а футбольный клуб отключил комментарии на официальных страницах в соцсетях.

Видео в поддержку Дзюбы опубликовал и артист Максим Виторган, который осудил не спортсмена, а людей, которые «в нарушение права на частную жизнь подсматривает».

Фото Сергея Лазорева из соцсетей.

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