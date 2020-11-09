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Шоу-бизнес

Пора в кинозвезды: 16-летняя дочь Моники Беллуччи покорила Instagram красивым видео

15:12 9 ноября 2020
Дева Кассель

16-летняя Дева Кассель, дочь итальянской кинодивы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, опубликовала у себя в Instagram красивое видео. Его сделала всерьез увлекающаяся фотографией и видеосъемкой подруга Девы — Глория. Кадры с изображением Кассель чередуются с видами природы под песню Walls to build австралийского дуэта Kllo.

Поклонников Девы. В очередной раз восхитившихся ее внешностью, это видео навело на мысль, что девушке пора идти по стопам родителей и становиться кинозвездой. Пока что Дева успешно осваивает работу модели. Недавно она дебютировала на обложке гламурного журнала — фото юной красавицы впервые появились в номере французского издания Elle. А еще в 14 лет Кассель стала звездой рекламной кампании духов Dolce Shine от модного дома Dolce & Gabbana.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель поженились в 1999 году, а в 2013-м объявили о разводе. Помимо Девы у них есть еще одна подрастающая дочь — десятилетняя Леони. У Венсана, который женился вторым браком на модели Тине Кунаки, в апреле 2019 года родилась третья дочка — Амазони.

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