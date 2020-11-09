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Шоу-бизнес

Супермодель Джиджи Хадид показала селфи с новорожденной дочкой

16:34 9 ноября 2020
Джиджи Хадид

Американская супермодель палестинского и нидерландского происхождения Джиджи Хадид поделилась в Instagram селфи с новорожденной дочкой. 25-летняя Джиджи (полное ее имя Джелена Нура) и ее 27-летний бойфренд, британский певец Зейн Малик, впервые стали родителями в сентябре. Имя малышки они до сих пор не сообщили широкой публике. Фанаты пока дали девочке прозвище Зиджи — в честь обоих родителей.

На Хэллоуин пара опубликовала фото с дочкой, лицо которой было прикрыто образом супергероя Халка. А теперь Джиджи показала снимок со своим ребенком, лица которого снова не видно. «Она отрыгивает солнечный свет», — подписала Хадид фотографию. Девочка опирается о мамино плечо — так, что видна только ее спина и ноги в серых штанах и желтых носочках.


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