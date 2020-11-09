28.09 / 28.33 33.14 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Знаменитый советский циркач Куклачев рассказал, как лечил коронавирус уксусом и травами и чуть не умер

16:59 9 ноября 2020
Юрий Куклачев

71-летний артист цирка Юрий Куклачев, который верит, что судьба зависит только от самого человека, занимался самолечением COVID-19 и в результате был близок к смерти. Подробностями борьбы с болезнью он поделился в программе «Секрет на миллион».

По словам Куклачева, сначала он считал, что может вылечиться самостоятельно.

«Защипало горло, потом поднималась температура до 38,8. Я понял, что от лекарств, которые понижают температуру, мне плохо — пошел от них понос, не принимает организм эти жаропонижающие», — рассказал артист.

Куклачев обтирался уксусом и прикладывал салфетки, смоченные в этом растворе, чтобы снизить температуру.

«Легче становилось! Я травами ингаляции делал два раза в день. Знал, что поражаются легкие. Пять дней держался, потом ночью встал — позвонил в Лапино», — сказал создатель Театра кошек, у которого из-за коронавируса уже умерла двоюродная сестра.

Из-за самолечения Куклачев оказался в тяжелом состоянии. По словам артиста, у него оказалась тяжелая форма болезни, на 80 процентов были поражены легкие.

«Мне пришлось два раза делать плазму. Сделали — она не помогает. Через два дня второй раз — вот тогда мне стало немного легче. Плюс кровь чистить начали. В общем, не дали мне уйти из этой жизни», — сказал Куклачев.

Напоминаем, в интервью «ФАКТАМ» Куклачев привел примеры своего упорства в достижении цели.

Фото: Википедия

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Карантин&nbsp;— новые правила

Разделение на зоны и госпитализацию отменят: стало известно, как Кабмин собирается ужесточить правила карантина

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Виталий Портников

Портников: Минские соглашения — ловушка для Москвы, которая может превратиться в ловушку для Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер