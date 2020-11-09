28.09 / 28.33 33.14 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ханжество и мракобесие»: известный российский актер встал на защиту оскандалившегося Дзюбы

17:32 9 ноября 2020
Данила Козловский

В поддержку футболиста сборной России Артема Дзюбы, который попал в громкий скандал из-за слива в сеть интимного видео, высказался известный актер и режиссер Данила Козловский. Об отношении к произошедшему он заявил в своем Instagram.

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком», — написал Козловский.

Данила Козловский известен ролями в фильмах «Дубровский», «Легенда № 17», «Мы из будущего» и многих других. Как режиссер он снял фильм «Тренер», работал над лентами «Карамора» и «Чернобыль: Безднна».

Напомним, уже многие знаменитости выступили в защиту Дзюбы. Так, певец и актер Сергей Лазарев разместил в соцсети фото в обнаженном виде и сопроводил его хэштегом #ЯМыДзюба. Актер Максим Виторган записал видео в поддержку оскандалившегося футболиста сборной России. Телеведущий Андрей Малахов в знак солидарности с Дзюбой тоже сфотографироваться в постели, а Елена Беркова заявила, что мечтает сняться с Дзюбой в эротическом фильме.

Фото: Instagram Данилы Козловского

395

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Карантин&nbsp;— новые правила

Разделение на зоны и госпитализацию отменят: стало известно, как Кабмин собирается ужесточить правила карантина

Пенсионер

Для украинцев старше 50 лет придумали хитрость с пенсией

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер