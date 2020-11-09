«Ханжество и мракобесие»: известный российский актер встал на защиту оскандалившегося Дзюбы

В поддержку футболиста сборной России Артема Дзюбы, который попал в громкий скандал из-за слива в сеть интимного видео, высказался известный актер и режиссер Данила Козловский. Об отношении к произошедшему он заявил в своем Instagram.

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком», — написал Козловский.

Данила Козловский известен ролями в фильмах «Дубровский», «Легенда № 17», «Мы из будущего» и многих других. Как режиссер он снял фильм «Тренер», работал над лентами «Карамора» и «Чернобыль: Безднна».

Напомним, уже многие знаменитости выступили в защиту Дзюбы. Так, певец и актер Сергей Лазарев разместил в соцсети фото в обнаженном виде и сопроводил его хэштегом #ЯМыДзюба. Актер Максим Виторган записал видео в поддержку оскандалившегося футболиста сборной России. Телеведущий Андрей Малахов в знак солидарности с Дзюбой тоже сфотографироваться в постели, а Елена Беркова заявила, что мечтает сняться с Дзюбой в эротическом фильме.

Фото: Instagram Данилы Козловского

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