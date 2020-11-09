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Шоу-бизнес

"Спасибо за все": Надя Дорофеева опубликовала ностальгическое видео с Позитивом

23:01 9 ноября 2020
Время и стекло

Экс-участница распавшейся группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая поразила поклонников резкой сменой имиджа, поблагодарила своего партнера по группе Алексея Завгороднего («Позитив»), выложив в свой Instagram трогательный ностальгический ролик.

В нем рассказана вся история группы, начиная с момента знакомства Нади и Алексея в Симферополе.

Так, Завгородний поблагодарил Дорофееву за «честные и душевные разговоры, которые останутся только между ними». А также за то, что рядом с ней он просто не мог себе позволить быть слабым, когда случались трудные моменты.

«Я помню ночные гуляния по всем городам Украины и не только. Спасибо тебе за смех, за поддержку и за твой талант Надя. Я буду очень скучать», — сказал он.

Напомним, причиной распада знаменитого коллектива стало желание певицы Дорофеевой начать сольную карьеру. Об этом заявил продюссер группы Потап (Алексей Потапенко).

Фото Facebook группы

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