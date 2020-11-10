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«Мое самое дорогое сокровище»: невестка Оксаны Марченко «сломала шаблон»

7:37 10 ноября 2020
катерина и богдан марченко

Екатерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко и депутата Виктора Медведчука, решила нарушить собственные строгие правила в Instagram. Екатерину упрекали, что она не публикует в постах фотографии мужа Богдана Марченко. Теперь, через месяц после свадьбы, молодая жена все-таки решилась опубликовать совместные фото с супругом не в сториз (откуда контент исчезает через сутки), а отдельным постом, да еще и открыла возможность комментировать снимки.

«Еще вчера жених и невеста… и вот пролетел месяц как ты мой законный муж, а я твоя жена… Ты мое самое дорогое сокровище и самый обожаемый мужчина! Люблю тебя и желаю нам большого светлого будущего», — написала Екатерина нежное послание мужу.

марченко

Свадьба Екатерины и Богдана Марченко состоялась 10 октября. На торжестве засветились Олег Винник, Светлана Лобода и Верка Сердючка, Макс Барских. Оксану Марченко невестка называет второй мамой.

Фото 90_katerina60/Instagram

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