Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов. Как сообщает издание The Sun, власти Испании обвиняют Мишелин Рокбрюн в «мошенничестве с налогами». Речь идет о давнем деле — продаже еще в 1999 году принадлежащего супругам особняка в городе Марбелья. По данным следователей, супруги продали виллу на 10 миллионов долларов дороже, чем значилось в официальных документах. Причем финансовыми делами семьи заправляла Мишелин.

Кроме того, Коннери и Рокбрюн подозревали в сговоре с мэрией Марбельи. Проданная вилла была снесена, а на ее месте построили жилой комплекс на 70 квартир. В то время, как разрешение было получено лишь на пять. Следствие предполагает, что городская администрация отмывала деньги и незаконно допустила строительство, в то время как казна города недополучила значительную сумму в качестве налогов.

В 2014 году с Коннери были сняты обвинения. Однако к его жене, с которой он прожил 45 лет, по-прежнему остаются вопросы. По делу уже приговорены к тюремным срокам шестеро чиновников, мэр Марбельи и адвокаты Коннери.

В ближайшее время Рокбрюн, которая сейчас проживает на Багамах, должна получить повестку в суд. Ей уже дважды посылали официальные уведомления, однако ответа не получили. Мишелин все обвинения в свой адрес отрицает.

Между тем Мишелин заявила, что прах ее мужа, который умер на Багамах, будет развеян на его родине — в Шотландии. Такова была последняя воля легендарного Джеймса Бонда. Однако ее удастся осуществить только после того, как будут сняты ограничения на путешествия в связи с пандемией коронавируса.





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