Военные, гимн РФ: закрытые похороны Жванецкого попали на видео

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Снимал закрытую церемонию телеканал «Россия». Именно на этом канале выходила программа Жванецкого «Дежурный по стране».

Церемония была со всеми полагающимися почестями. Траурную процессию встречал на кладбище почетный караул, был приглашен военный оркестр.

Музыканты сыграли гимн РФ, прозвучал оружейный залп, а опускали гроб в могилу под аплодисменты коллег-артистов.

Читайте также: Михаил Жванецкий: «Я очень хочу в Одессу — без нее не могу!»

Директор сатирика Олег Сташкевич вместо долгих речей прочитал на похоронах текст Жванецкого «Смерти нет». Цитаты «Зачем бояться смерти?» и «Смерть — это просто перерыв» как нельзя лучше соответствовали моменту.

Ввиду карантинных ограничений на погребальном обряде не присутствовали представители каких-либо религиозных конфессий. Большая часть пришедших проститься осталась за оградой Новодевичьего, а непосредственно на территорию кладбища прошла семья Жванецкого и самые близкие друзья.

Могила Жванецкого находится в той части кладбища, где похоронены звезды театра и кино — Олег Табаков, Галина Волчек, Марк Захаров, Георгий Данелия, Станислав Говорухин.

Читайте также: «Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша чёрная… крышка»: самые яркие афоризмы Михаила Жванецкого

Фото michael_zhvanetsky/Instagram

525

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter