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Шоу-бизнес

«Я это делаю»: Ургант сделал интимное признание в эфире Первого канала

9:30 10 ноября 2020
Иван Ургант

Телеведущий программы «Вечерний Угрант» присоединился к обсуждению скандала, в который попал футболист Артема Дзюба после «слива» в сеть интимного видео, на котором он маструбирует на камеру — в прямом эфире Иван Ургант признался, что тоже «делал это».

«Все мужчины это делают. Все! В подростковом возрасте — вообще все», — сказал Угрант.

«И ты делаешь?» — поинтересовался у него другой шоумен — Дмитрий Хрусталев. «Я делаю. Мить, а ты делаешь?» — отреагировал Ургант.

На что Хрусталев ответил: «Ты думаешь, что во время интервью у Иры Шехман я зачем в туалет ходил?»

«Вот! А в подростковом возрасте — вообще все! Приятно, что Артем в 32 года сохранил такой юношеский задор, такую непосредственность. У нас, межу прочим, в свое время телефонов не было. Попробуй-ка удержать фотоаппарат „Смена 8-М“. На вытянутой руке! А там еще и перемотка пленки ручная», — продолжил Ургант.

«Это у тебя фотоаппарат был, а я — зарисовывал», — вставил свои «пять копеек» Хрусталев.

На видео — с 5:00

Ранее футболиста поддержал певец и актер Сергей Лазарев, опубликовав в сети свое фото в обнаженном виде. А актер и режиссер Данила Козловский назвал травлю спортсмена «ханжеством и мракобесием».

Фото Ивана Урганта из соцсетей.

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