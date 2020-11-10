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Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук рассказал о «сексе с парнем»

9:47 10 ноября 2020
Владимир Остапчук

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который недавно женился во второй раз и показал трогательный свадебный подарок супруге, честно ответил на вопрос фолловера о том, был ли у него секс с парнем.

Телеведущий сказал, что не было, если не принимать во внимание ситуацию с остановившим его «гаишником». «Я через двойную осевую проехал… Нет», — сказал Остапчук. Короткое видео с ответом он разместил в сториз в Instagram.

Ранее шоумен рассказал, как они с супругой после свадебного путешествия в Турцию отправились релаксировать в спа-комплекс под Киевом, где Остапчуку «капали на мозги» исключительно в лечебных целях. Кстати, в номерах совсем не было телевизоров, а гаджеты не были в почете у отдыхающих.

Фото Владимира Остапчука из соцсетей.

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