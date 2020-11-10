Бывшая жена Фила Коллинза назвала его немытым импотентом в судебных документах

Судебные разборки британского музыканта Фила Коллинза и его бывшей жены Орианн Севей принимают все более неприятные формы. 69-летний певец и автор песен утверждает, что Орианн совершила незаконный захват его особняка в Майами, вселившись туда со своим новым молодым мужем. А Севей говорит, что Коллинз обещал ей половину дома, который оценивается в 40 миллионов долларов, и не выполнил своего обещания.

Как сообщает издание Page Six, в поданных в суд документах Орианн описала бывшего мужа в черных красках, заявив, что он месяцами не моется и не чистит зубы. По ее словам, в 2017 году Фил начал злоупотреблять алкоголем и медицинскими препаратами. Смешивая лекарства со спиртным, он часто падал, теряя сознание. И неоднократно получал травмы головы, после чего обращался в больницы под вымышленными именами. Однажды он упал прямо во время выступления на сцене, и не мог подняться.

К 2019 году Коллинз окончательно впал в депрессию и стал агрессивным. После операции на спине он пристрастился к антидепрессантам и болеутоляющему. Он больше не был способен заниматься сексом, игнорировал нужды детей и перестал писать музыку.

Коллинз женился на швейцарской модели мексиканского происхождения Орианн Севей в 1999 году. Это был его третий брак. У супругов имеется двое сыновей — 19-летний Николас и 16-летний Мэттью.

В 2008 году Фил и Орианна развелись. Музыкант выплатил бывшей жене около 50 миллионов долларов — одну из самых больших сумм отступных за всю историю бракоразводных процессов. В 2016 году певец сообщил, что помирился с Орианн, что они снова живут вместе и планируют заново пожениться. Однако в июле этого года 46-летняя Севей прислала Филу текстовое сообщение, в котором сообщила, что полюбила другого. А спустя месяц тайно вышла замуж за 31-летнего музыканта Томаса Бейтса.

Фил Коллинз — бывший барабанщик группы Genesis, в 1981 году начал сольную карьеру и стал одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире.

Орианн и Фил Коллинз

Орианн и ее новый муж Томас

Фото Instagram и Daily Mirror



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