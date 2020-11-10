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Шоу-бизнес

В Америке выбрали первую красавицу: новая «Мисс США» любит оружие и выступала на митингах Трампа

12:44 10 ноября 2020
Ася Брэнч

В поместье Элвиса Пресли Грейсленд в Мемфисе (американский штат Теннесси) наконец провели отложенный на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса общенациональный конкурс красоты «Мисс США».

Победительницей стала 22-летняя Ася Брэнч — представительница штата Миссисипи. За всю историю конкурса она является первой афроамериканкой, завоевавшей титул «Мисс Миссисипи США».

Как сообщает The Daily Beast, Ася выступает за то, чтобы американцам разрешено было владеть оружием, однако призывает усилить меры по обучению людей безопасному с ним обращению, обязав их проходить специальные курсы. Девушка говорит, что сама она с детства знала, как стрелять, как заряжать пистолет и как с ним правильно обращаться.

#MissUSA 2020 is… Mississippi!!! pic.twitter.com/zyH7yoTSgZ

Ася, чей отец отсидел в тюрьме 10 лет (на свободу он выйдет в 2022 году), также выступает за тюремную реформу в стране. Известно, что Брэнч в качестве «Мисс Миссисипи» принимала участие во встрече с президентом Дональдом Трампом по поводу этой реформы. А также однажды пела национальный гимн на одном из митингов Трампа.

Ася на встрече с Трампом

Ася поет на митинге

Фото Miss USA Twitter Instagram

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В Америке выбрали первую красавицу: новая «Мисс США» любит оружие и выступала на митингах Трампа

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