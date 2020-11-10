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Шоу-бизнес

В честь победы Байдена известная своими пышными формами певица станцевала в стрингах

14:13 10 ноября 2020
Лиззо

Американская певица Лиззо, известная своими пышными формами и бодипозитивным настроем, в честь победы Джо Байдена на выборах президента США выложила у себя на странице в Instagram видео, где она танцует в стрингах под песню Арианы Гранде. Тело стоящей спиной к камере звезды смазано маслом для загара. Время от времени она бросает через плечо на зрителей томные взгляды.

32-летняя Лиззо активно поддерживала Байдена. В день выборов она опубликовала свое фото, на котором она позирует обнаженной и лишь частично прикрывается нарядом из американского флага.

Рэперша и актриса Лиззо (настоящее ее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) — обладательница трех престижных музыкальных премий «Грэмми». Авторитетный журнал Time в 2019 году назвал ее Артистом года.

Back fat POV poppin bitch

Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

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