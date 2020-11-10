Стесняющийся Дантес заинтересовался интимным навыком девушки

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес обратился к мужчинам с вопросом о том, какие звуки можно издавать пенисом. Обращение он разместил в сториз Instagram.

На видео Дантес говорит, что увидел в соцсети одну девушку, которая говорит, что закончила сертифицированные курсы и теперь умеет свистеть вагиной.

«Вопросик к мужчинам и тренерам интимных органов. А что может пенис? Просто однообразие достало, честно, ребята. Есть какие-то курсы для пенисов?» — спрашивает артист.

Дантес победил в проекте «Фабрика звёзд-2», ведет популярные телевизионные и интернет-шоу.

Ранее Владимир Дантес эмоциональными комментариями отреагировал на откровенные танцы Ольги Бузовой, которые она показала при выступлении во время шоу «Импровизация».

Фото: Instagram Дантеса

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