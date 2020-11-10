«Твое присутствие мне греет сердце»: Могилевская призналась Ткачу в любви

Певица Наталья Могилевская поздравила популярного украинского актера-юмориста, бывшего участника проекта «Танці з зірками» Юрия Ткача с днем рождения. Она разместила в Instagram совместное фото с именинником и написала теплый пост.

«Ты, Вика и Лизочка — моя самая няшная семья, я вас обожаю! Всегда теплые, страшно забавные и доброжелательные. Всегда рада нашим встречам, рада вместе сотрудничать и делать противозаконные обнимашки. Твое присутствие в проектах рядом мне греет сердце, и я уверена, что у нас еще много всего впереди классного, интересного и яркого! С днем рождения, мой дорогой друг! Будет счастлив, успешен и здоров!» — сказано в поздравлении, опубликованном Натальей Могилевской.

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как он пародировал Могилевскую.

Фото: Instagram Натальи Могилевской

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