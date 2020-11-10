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Шоу-бизнес

Ивлеева на Lamborghini нарушает правила по пять раз в день: СМИ подсчитали сумму неоплаченных штрафов

17:44 10 ноября 2020
Настя Ивлеева

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева, купившая летом спорткар Lamborghini Aventador, уже заработала 142 штрафа. Об этом сообщает lenta.ru.

Десятки штрафов Ивлеевой выписали за последние дни. А всего за три месяца владения Lamborghini Aventador у Ивлеевой накопилось 142 штрафа на общую сумму в 164,5 тысячи рублей. Причем 23 нарушения на сумму 17,5 тысяч рублей пока не оплачены — они накопились со 2 по 6 ноября. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. Бывают дни, когда Ивлеева получает по четыре-пять штрафов за день.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Дана Борисова заявила, что блогер Настя Ивлеева и ее муж Элджей — наркоманы, нелестные «диагнозы» поставлены и другим известным персонам.

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