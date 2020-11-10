"Мужчины тоже люди": Остапчук объяснил свои слезы на свадебной церемонии

Известный телеведущий Владимир Остапчук, недавно женившийся во второй раз, рассказал, почему не мог сдержать эмоции на свадьбе.



«Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи. И часто вместо „обними меня, мне страшно“ мужчина скатывается в агрессию или молча закипает», — пишет ведущий.

Остапчук вспомнил наставления, когда взрослые учили мальчика быть мужчиной — «терпеть, подавлять и в себе вынашивать все эмоции».

Он считает, что не стоит бояться проявлять чувства. От этого мужчина не станет менее мужественным.

«Нет, это не значит что все мужики должны стать нюнями и тряпками, но наша маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимой письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особенные моменты жизни пустим слезу», — уточняет Остапчук.

Подписчики ведущего поддержали и считают, что проявлять положительные эмоции просто необходимо.

Напомним, Владимир Остапчук сыграл свадьбу с Кристиной Горняк. После торжества супруги отправились в свадебное путешествие в Турцию.

Фото Instagram/vova_ostapchuk

















77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter