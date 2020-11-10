28.10 / 28.34 33.04 / 33.47
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Мужчины тоже люди": Остапчук объяснил свои слезы на свадебной церемонии

20:10 10 ноября 2020
Остапчук

Известный телеведущий Владимир Остапчук, недавно женившийся во второй раз, рассказал, почему не мог сдержать эмоции на свадьбе.

«Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи. И часто вместо „обними меня, мне страшно“ мужчина скатывается в агрессию или молча закипает», — пишет ведущий.

Остапчук вспомнил наставления, когда взрослые учили мальчика быть мужчиной — «терпеть, подавлять и в себе вынашивать все эмоции».

Он считает, что не стоит бояться проявлять чувства. От этого мужчина не станет менее мужественным.

«Нет, это не значит что все мужики должны стать нюнями и тряпками, но наша маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимой письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особенные моменты жизни пустим слезу», — уточняет Остапчук.

Подписчики ведущего поддержали и считают, что проявлять положительные эмоции просто необходимо.

Напомним, Владимир Остапчук сыграл свадьбу с Кристиной Горняк. После торжества супруги отправились в свадебное путешествие в Турцию.

Фото Instagram/vova_ostapchuk







77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Карантин&nbsp;— новые правила

Разделение на зоны и госпитализацию отменят: стало известно, как Кабмин собирается ужесточить правила карантина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер