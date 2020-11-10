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Шоу-бизнес

Ефремов пропал: артист неожиданно "потерялся" по пути в колонию

23:55 10 ноября 2020
Ефремов Михаил

Во вторник, 10 ноября, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы актеру Михаилу Ефремову исполнилось 57 лет.

Однако Михаил Ефремов так и не смог получить поздравления и подарки от близких, так как был этапирован в место, где ему придется отбывать наказание, пишет «Стархит».

Издание сообщает, что в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) представителям семьи Ефремова отказались сообщить, где сейчас находится осужденный именинник.

Предположительно, актер дожидается отправления в белгородскую колонию на территории пересыльного пункта в Орле. По другим данным, Ефремов уже прибыл в пункт назначения. В любом случае две самые правдоподобные версии его местонахождения во ФСИН наотрез отказались комментировать.

Напомним, что шестого ноября Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре столицы, отбыл в Белгородскую область. Теперь звезде театра «Современник» предстоит провести в местах не столь отдаленных 7 с половиной лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вопреки прежним обещаниям руководство московского СИЗО «Водник» решило избавиться от Михаила Ефремова из-за «шоу», которое устраивали его адвокаты и сторонники. После визитов в учреждение правозащитников Интернет запестрел заголовками наподобие «Хозотряд не хочет работать с Ефремовым», «В СИЗО Ефремова нашли бутылки с алкоголем», «Ефремов содержится в особых условиях», поэтому в «Воднике» попросту поспешили прекратить балаган на своей территории, выслав Михаила в место, где он не будет окружен таким вниманием.

Фото: starhit.ru

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