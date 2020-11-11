$50 тысяч за корпоратив: названо имя "самого дорогого" артиста в Украине

Украинская редакция журнала Forbes определила в ноябрьском номере самого высокооплачиваемого артиста нашей страны по итогам 2019 года.

Согласно версии издания, самый большой доход в 2019 году был у исполнителя Олега Винника, передает 24tv.ua.

Так, в течение прошлого года он сыграл 50 концертов, которые посетили 200 тыс. зрителей. Средняя стоимость билетов на концерт артиста колебалась в пределах $ 28−35. По подсчетам издания, выручка артиста за 2019 год могла составить $ 5,6−7 млн.

В 2020 году деятельность певца сильно пострадала от пандемии и карантина, что не помешало Виннику провести концерт на НСК Олимпийский. Выступление проходило без зрителей, но за $ 7−20 его можно было посмотреть онлайн. Всего команда исполнителя продала 79 тыс. виртуальных билетов.

Зная о своем статусе «самого дорогого» артиста, Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях дешевле $ 100 тыс. 45-минутное выступление певца на новогоднем корпоративе обойдется в $ 50 тыс.

Как пишет журнал, стать известным исполнителем Виннику помог его друг Александр Горбенко. С Горбенко певец познакомился в 2006 году, когда Горбенко был директором строительной компании Интеринвестпроект. Через два года компанию ликвидировали, а с 2018 года Горбенко и Винник работают как ФОПы.

При этом, команда артиста не тратит лишние деньги. По словам Горбенко, клипы Виннику снимают только через год-полтора после выхода песни, и только для хитов. Сейчас у Винника 19 клипов и шесть альбомов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале октября журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых в мире актрис. Первое место в рейтинге заняла колумбийско-американская актриса и модель София Вергара, которая за 2020 год заработала 43 миллиона долларов.

Фото: comments.ua

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