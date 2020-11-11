"Мы все делаем это": еще одна певица поддержала Дзюбу откровенным фото

Переболевшая коронавирусом российская певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) присоединилась к мощной группе поддержки, вставшей на защиту футболиста Артема Дзюбы, опубликовавшего пост с видео собственной мастурбации и лишившегося из-за этого места в сборной.

Размышляя на тему самоудовлетворения, Дакота выразила негодование, что за такое нынче увольняют с работы. Ведь тогда увольнять нужно если не всех, то преимущественное большинство, потому как, как пояснила Рита, этим занимаются практически все.

При этом певица опубликовала свое обнаженное фото, которое ранее не решалась выкладывать из страха быть затравленной. На фото певица находится на улице по бедра погруженная в воду. При этом она стоит спиной в пол-оборота в камере полностью обнаженная, прикрывая грудь рукой и демонстрируя тем самым идеальные формы женской фигуры.

Как пояснила Дакота, хотя по большому счету в снимке ничего предосудительного собственно и нет, но она все же опасалась, что ее «заклюют» и обзовут женщиной на букву Ш (означающее женщину легкого поведения). Но тут подвернулся этот случай, а фото как нельзя лучше отражает ее позицию в отношении ситуации Дзюбы.

«Сегодня я выложу ее с гордо поднятой головой и подпишу в поддержку нашего любимого Дзюбы: «Здоровая сексуальность — это нормально», — высказалась Дакота, сопроводив пост хештегами «#ЯМыДзюба» и «#мывседелаемэто».

«Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!», — добавила певица.

Напомним, что ранее российская актриса и модель Виктория Боня жестко подшутила над инцидентом с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Девушка опубликовала в Сети зажигательный эротический танец и заявила, что не думала, что ее действия могли «так вдохновить» футболиста.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — написала девушка под видео на своей странице в Instagram.

А ведущие телеграмм-канала «НеМалахов» опубликовали фото девушки, которая якобы виновата в «постыдных» действиях футболиста. Согласно их утверждениям, она очень похожа на супругу футболиста, и находится сейчас в Индии, что и вынудило Артема прибегнуть к такому средству снятия стресса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на защиту Дзюбы выступили звезда фильмов для взрослых Елена Беркова, а также ряд известных певиц и актрис.

Фото: instagram.com/ritadakota/

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