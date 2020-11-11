Постоянно были на нервах: телохранитель Джоли и Питта рассказал об их главном страхе

Быть знаменитым человеком нелегко, хотя бы потому, что любой твой шаг (как-то, встречи-расставания, тайные свидания и т. д. ) находится под пристальным вниманием прессы, а личная жизнь становится достоянием общественности.

Такой вывод можно сделать из регулярно появляющихся в прессе «откровений» бывших охранников, шеф-поваров, дворецких и т. д. , которые охотно выступают в роли «инсайдеров», «сливающих» журналистам тайную информацию о своих бывших работодателях, пишет КП.

В качестве подтверждения подобным выводам издание приводит действия Марка «Билли» Биллингэма, сотрудника Особой воздушной службы Австралии и экс-бодигард Анджелины Джоли и Брэда Питта, который дал интервью изданию Woman'sDay.

При этом журналисты отмечают, что Марк не рассказал ничего нелицеприятного о своих бывших начальниках. Напротив, он отметил, как замечательно ему работалось рядом с этой семьей все 18 месяцев.

По словам Марка, самым большим переживанием Энджи и Питта были вовсе не новые роли и не съемки в новых фильмах, а безопасность детей, над которыми всегда висела реальная угроза похищения.

«Энджи и Брэд очень нервничали, если кто-то подходил к детям. Я думаю, это было связано с деньгами. Они очень богатые люди, и кто-то мог попробовать похитить детей ради выкупа», — рассказал экс-бодигард.

Еще одна черта семейства Джоли-Питт, которая поразила охранника — их тайм-менеджмент.

При всей своей грандиозной занятости они не теряли ни одной минуты и всегда все успевали.

«Главное, что меня удивило в работе с Брэдом и Анджелиной, — это их тайм-менеджмент и то, что у них было время на все, от семейной жизни до работы и благотворительности. Я многому научился у них, они многому у меня научились, и прелесть совместной работы заключалась во взаимном уважении», — рассказал он.

Впрочем, напоминает издание, далеко не все охранники Джолипиттов отзывались о них так благостно. Минувшим летом откровения другого охранника Джоли, Марка Бехара вызвали настоящий скандал. Он рассказал, как во время съемок «Мистер и миссис Смит» Анджелина отбивала Брэда у жены — Дженнифер Энистон. Актриса просила телохранителя передавать Питту любовные записки. А однажды, во время съемок, разделась на съемочной площадке и забралась к Брэду в постель, хотя по сценарию этого не требовалось.

Напомним, недавно 56-летний Брэд бросил свою новую возлюбленную — 27-летнюю модель Николь Потуральски. Голливудский актер и немецкая манекенщица расстались после нескольких месяцев отношений. Последний раз пару видели вместе в августе. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль — любимом поместье Анджелины Джоли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после того, как стало известно о расставании Брэда и Николь, актера заметили в доме другой женщины. И эта женщина — Анджелина Джоли. Актер подъехал к дому экс-супруги и зашел в особняк с черного хода. Так обычно поступают, когда не хотят, чтобы их заметили фотографы. Но трюк не удался, и журналисты все равно рассекретили визит Питта. В доме Джоли Брэд пробыл около полутора часов. Затем он вышел все из той же задней двери, сел в машину и уехал.

Фото: КП

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