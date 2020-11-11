Даже голос похож! Харламова заподозрили в романе с "копией Кристины Асмус"

После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов может считаться завидным женихом, поэтому можно понять стремление, с которым актеру пытаются найти пару различного рода «свахи».

Но, похоже, резидент Comedy Club уже нашел свою любовь в лице актрисы Катерины Ковальчук, пишет КП.

В конце октября 27-летняя красавица опубликовала на своей странице в Instagram совместное видео с Гариком — они принимали участие в съемках сериала «Гусар».

При этом поклонников юмориста больше поразило сходство Катерины и его бывшей жены.

Так, обе блондинки имеют схожие черты лица и даже улыбку. Любопытно, что в микроблоге девушки можно встретить немало фото и видео с участием Харламова. А не так давно коллеги были замечены в Сочи, а в их окружении уже давно поговаривают о вспыхнувших чувствах.

Некоторые фанаты предполагают, что служебный роман мог возникнуть между исполнителями главных ролей еще несколько месяцев назад, ведь шоумен и его экс-супруга уже давно не живут вместе. Скорее всего, за Харламова теперь будет вестись нешуточная борьба, ведь шоумен не только харизматичен, но и довольно богат, что делает его просто идеальным женихом.

О новой любви Харламова известно, что она — уроженка российского города Сыктывкар, а также выпускница Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. За свою короткую карьеру уже успела сыграть роль в снятой в Голливуде короткометражке «Рядовой».

Кроме того, в послужной список актрисы вошли эпизодические роли в 11 проектах, а именно в «Ментовских войнах», сериалах «Две сестры» и «Крепостная».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что и бывшая супруга актера Кристина Асмус тоже не теряет времени даром, смущая поклонников свадебным нарядом возле ЗАГСа.

Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

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