«Я радуюсь»: Алла Пугачева высказалась о клевете

Вскоре после того, как муж Аллы Пугачевой Максим Галкин и ее дочь Кристина Орбакайте возмутились по поводу «очередной порции нелепого вранья» — статьи, где Примадонну упрекнули в неумении «быть матерью», сама певица написала в соцсетях пост о клевете.

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничего не может омрачить мне моего радужного настроения», — такой пост появился в Instagram Аллы Пугачевой.

Напомним, что Галкина и Пугачеву на днях заметили на церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким, умершем на 87-м году жизни. Закрытую церемонию, на которую были приглашены лишь родные и близкие писателя, проводили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото Аллы Пугачевой из соцсетей.

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