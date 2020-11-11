28.14 / 28.37 33.05 / 33.48
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Я радуюсь»: Алла Пугачева высказалась о клевете

10:49 11 ноября 2020
Алла Пугачева

Вскоре после того, как муж Аллы Пугачевой Максим Галкин и ее дочь Кристина Орбакайте возмутились по поводу «очередной порции нелепого вранья» — статьи, где Примадонну упрекнули в неумении «быть матерью», сама певица написала в соцсетях пост о клевете.

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничего не может омрачить мне моего радужного настроения», — такой пост появился в Instagram Аллы Пугачевой.

Напомним, что Галкина и Пугачеву на днях заметили на церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким, умершем на 87-м году жизни. Закрытую церемонию, на которую были приглашены лишь родные и близкие писателя, проводили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото Аллы Пугачевой из соцсетей.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Геннадий Кернес

Сын Кернеса опубликовал нашумевшее селфи с отцом

принц Халифа бин Салман Аль Халифа

Умер премьер — мировой рекордсмен

Алла Пугачева

«Я радуюсь»: Алла Пугачева высказалась о клевете

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер