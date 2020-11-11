Фотографии растолстевшего Леонардо Ди Каприо вызвали противоречивые отзывы в сети

В сети появились фотографии кинозвезды Леонардо Ди Каприо, сделанные на пляже в Майами. 45-летний актер отдыхал со своими друзьями, включая 35-летнего Эмиля Хирша, вместе с которым снимался в фильме «Однажды… в Голливуде». На фото Леонардо запечатлен в одних плавках — так что заметно, что он сильно поправился и отрастил живот.

Пользователи сети отметили, что Ди Каприо уже не похож на того красавчика, каким был в 2000 году, снимаясь в фильме «Пляж». И что ему не мешало бы заняться собой, ведь 45 лет для мужчины из Голливуда — это не возраст.

«Леонардо, сходи в тренажерный зал», «Он выглядит, как пожилой дяденька из любителей пива», «На секс-символ уже не тянет» — писали в комментариях. Одна из пользовательниц возмутилась, что актер позволяет себе выглядеть таким образом и все же остается профессионально востребованным, в то время, как от женщин требуют идеальной внешности не прощают им подобных вещей.

В то же время некоторые мужчины вставали на сторону Леонардо, который известен своими романами с молодыми моделями, считая, что у них тоже есть шанс, и что сексуальность не всегда является синонимом стройности и накачанных мышц. А кто-то в качестве аргумента в защиту актера утверждал, что за период карантина многие набрали лишний вес.

В настоящее время актер, который официально ни разу не был женат, встречается с 23-летней моделью аргентинского происхождения Камилой Морроне.

Кадр из фильма "Пляж"

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