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Телеведущая «1+1» Барбир заболела коронавирусом

11:07 11 ноября 2020
Людмила Барбир

В Украине ежедневно фиксируется значительное количество больных, подхвативших коронавирус. О положительном результате теста на COVID-19 сообщила телеведущая канала «1+1» Людмила Барбир.

По словам ведущей, первые симптомы были похожи на обычную простуду — красное горло, насморк, слабость в теле, легкое головокружение и сонливость. Затем пришли полная потеря запаха и вкуса. Женщина пишет, что болят мышцы — больно ходить, лежать и даже спать.

«Температуры нет. Наоборот она снизилась, но такое ощущение, будто все 40», — уточнила Барбир.

Телеведущая ушла на самоизоляцию и лечится под наблюдением семейного врача. Ей рекомендовали пить много щелочной жидкости, витамины D и С, а также цинк. Каждые 30 минут нужно измерять уровень кислорода в организме.

Муж и сын ведущей сдали тест на коронавирус и ожидают результаты.

«Друзья, на собственном опыте знаю, что COVID-19 не миф. Он реален. К сожалению, заразиться может каждый, статистика растет, поэтому берегите себя, своих родных и людей вокруг!
Пожалуйста, соблюдайте требования Минздрава и ВОЗ: держите социальную дистанцию, носите маски и мойте руки!» — призвала Барбир украинцев.

Напомним, недавно об инфицировании COVID-19 сообщил телеведущий Анатолий Анатолич. Также стало известно, что положительный тест на коронавирус получил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который постоянно критикует карантинные ограничения правительства.

Фото facebook.com/1plus1.Barbir

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