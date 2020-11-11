28.13 / 28.37 33.05 / 33.48
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У Оли Поляковой заболела дочь

11:38 11 ноября 2020
Полякова с дочками

У певицы Оли Поляковой, которую неделю назад видели в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым, заболела старшая дочь Мария.

Полякова в Stories в Instagram рассказала, что едет в салон красоты привести себя в порядок, а Марию везет в клинику сдать тест на коронавирус.

На видео девушка говорит, что у нее просто болит горло. На что строгая мама заявляет: «Болит горло? Тест все равно сдадим».

Певица также жалуется на карантин и с иронией размышляет о том, стоит ли открыть свою лабораторию для тестов. Старшая дочь отвечает звездной маме, что идея с лабораторией будет очень затратной. На что получает ответ от Поляковой: «Маша, ты слишком умная».

Напомним, в начале октября Полякова попала в скандал из-за своего концерта в Харькове ко Дню учителя, на котором не соблюдались эпидемиологические требования. Полиция даже завела по этому факту уголовное дело.

433

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Борис Павленко

«Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему…»: умер легендарный врач

Полякова с дочками

У Оли Поляковой заболела дочь

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер