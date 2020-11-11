У Оли Поляковой заболела дочь

У певицы Оли Поляковой, которую неделю назад видели в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым, заболела старшая дочь Мария.

Полякова в Stories в Instagram рассказала, что едет в салон красоты привести себя в порядок, а Марию везет в клинику сдать тест на коронавирус.

На видео девушка говорит, что у нее просто болит горло. На что строгая мама заявляет: «Болит горло? Тест все равно сдадим».

Певица также жалуется на карантин и с иронией размышляет о том, стоит ли открыть свою лабораторию для тестов. Старшая дочь отвечает звездной маме, что идея с лабораторией будет очень затратной. На что получает ответ от Поляковой: «Маша, ты слишком умная».

Напомним, в начале октября Полякова попала в скандал из-за своего концерта в Харькове ко Дню учителя, на котором не соблюдались эпидемиологические требования. Полиция даже завела по этому факту уголовное дело.

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