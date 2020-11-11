«Мне тушили о руки окурки»: шокирующие признания самой яркой участницы «Супер топ-модель по-украински»

Аня Сулима — одна из самых ярких участниц проекта «Супермодель по-украински». Поэтому у поклонников проекта Нового канала не было сомнений, что она станет одной из первых героинь суперсезона. Сулима таки попала в «Супер топ-модель по-украински», но покинула проект в первом же выпуске. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна рассказала, что заставило ее поправиться на 30 килограммов, какие издевательства ей пришлось пережить и почему она никогда не станет моделью.

— Анна, в «Супермодели по-украински» вы были очень дерзкой — попадали во все конфликты, дрались. Сейчас стали гораздо более спокойной и уравновешенной. Что произошло в вашей жизни?

— Все равно настоящей леди я не стала и вряд ли когда-то стану (смеется. — Авт.). Просто из моей жизни ушли все персонажи, которые раздражали. У меня есть любимые друзья, муж, работа — чего мне злиться? К тому же не стоит забывать, что с момента моего первого участия в проекте прошло пять лет! За это время я повзрослела и многое переосмыслила.

— Изменилась и ваша внешность — между сезонами модельного реалити вы набрали около 30 килограммов!

- Во время участия в «Супермодели по-украински» я весила 52 килограмма. После проекта мне предложили контракт в Китае, и я очень хотела туда поехать: условия были фантастические, обещали заплатить три тысячи долларов за месяц работы. Но для этого нужно было заняться фигурой — я похудела до 48 килограммов.

Аня Сулима до набора веса

После этого с организмом начали происходить странности: однажды потеряла сознание в метро, потом начала сильно болеть спина, а еще через пару дней температура резко подскочила до 40 градусов. Когда сдала все анализы, то узнала, что у меня врожденная патология — три почки. Из-за того, что похудела, одна из почек опустилась и терлась о другую, вызывая воспаление. Мне надо было во что бы то ни стало поднять ее вверх. Чтобы это сделать, врачи порекомендовали набрать вес: тогда на внутренних органах появится жировая прослойка, которая будет обволакивать их и защищать, и почка поднимется и встанет на свое место. Так за полтора месяца я набрала около 15 килограммов. Первое время не могла смотреть на себя в зеркало — перемены произошли так быстро, что не сразу привыкла к новой фигуре. Худеть было нельзя — жир должен был закрепиться, так что я продолжала набирать килограммы. А в итоге приняла и полюбила свое новое тело. Поняла, что главное — когда оно здоровое, а не худое.

— Сейчас вы — успешный блогер. Планируете вернуться в моделинг, уже как модель plus size?

— Моделью после «Супермодели по-украински» я не работала и, думаю, никогда не буду. Моей целью было показать девушкам, что супертоп-модель — это не просто красивые ноги, фигура и лицо. Это человек с внутренним стержнем, человек, который идет по головам, пробивается, несет в себе мудрость, женственность, сексуальность, внутренний посыл, а не пустая картинка.

— На проекте вы провели всего неделю. За это время появились хейтеры?

— Я бы назвала это не хейтом, а недопониманием, почему меня взяли на проект. Но зрители сами за меня и проголосовали. Вообще на хейт я не реагирую, но если он задевает мое внутреннее или мою семью, могу смело послать на три буквы.

— В детстве сталкивались с буллингом?

— Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг — две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой — мне могли дать «леща», а я молча сидела на задней парте и терпела. Очень сильно била и обижала девочка Зина, которая на несколько лет старше. До сих пор хожу со шрамами — меня держали и тушили о руки окурки.

Считаю, что ни один человек не имеет права трогать другого хотя бы пальцем, тем более издеваться. У меня был период в жизни, когда я смогла поменяться. А большинство не могут и ходят потом затюканные и забитые.

Дети сейчас очень жестокие. Прошу, если у вас в классе есть тихушник-изгой, не гнобите его, не убивайте, ведь буллинг действительно убивает! Я когда-то хотела спрыгнуть с крыши, потому что «вывозить» это все в детском возрасте невероятно сложно. Мы люди, а не животные. Помогайте друг другу, умоляю. Родители, обращаюсь к вам: мало слушать ребенка, его надо еще и слышать. Именно из-за того, что меня не слышали, я очень рано повзрослела и должна была сама стоять за себя, решать свои проблемы.

— Что помогает вам сейчас держаться на плаву?

— Instagram. Это моя работа и основной источник дохода. Мой самый крупный пока контракт был на сумму пять тысяч долларов — сотрудничество с одним из банков. На самом деле благодаря блогу я в 19 лет купила машину, а в 20 — квартиру в Ирпене. Собирала деньги несколько лет, приходилось во многом себе отказывать и экономить. При заработке в 3−4 тысячи долларов в месяц ела лапшу быстрого приготовления, не могла купить себе новую одежду или белье. Терпела, потому что у меня была очень четкая цель.

— Ваш супруг — рэпер, бывший профессиональный игрок в баскетбол. Как вы познакомились?

— Август должен был играть в США, но получил тяжелую травму, из-за которой несколько месяцев не мог ходить. Сейчас играет в баскетбол, но это уже совершенно не тот уровень, что был раньше.

Аня и Август

До отношений с ним я состояла в гражданском браке, но тот парень меня бросил. Разрыв был очень тяжелым, я даже посещала психолога. На этом фоне пустилась во все тяжкие: дискотеки, клубы, мероприятия. Закрутила небольшой роман с темнокожим, и после этого вообще перестала смотреть на белых мужчин. Не мое, не нравятся. И когда на одном из мероприятий увидела Августа, он сразу меня заинтересовал. Но познакомиться мы смогли лишь через несколько месяцев на студии звукозаписи. Начали общаться, гулять вместе — это было так сказочно! Август — мужчина, который не хотел залезть мне в трусы, и это очень зацепило. Уже спустя неделю я познакомила его со своей бабушкой. Она сказала: «Пусть Август остается здесь жить. Он мне нравится».

Аня Сулима с бабушкой

Даже не думала, что отношения с Августом будут серьезными, но уже спустя месяц совместной жизни поняла, что не хочу его никуда отпускать.

Аня и Август. Предложение руки и сердца

— Недавно вы признавались, что в 2021 году планируете стать мамой.

— Это прозвучит странно, но мне уже много раз снилось, что у нас с любимым есть двое деток, мы готовим вместе, заботимся о них. И вот однажды я проснулась и четко поняла: морально и финансово уже готова стать мамой. Так как Август темнокожий и его ген точно победит, у детей будет внешность больше африканская, чем украинская. Поэтому называть ребенка Настя или Галя я не буду. Если родится мальчик, назовем его Крис или Аарон, если девочка — Эя или Наоми. Кстати, мужа я предупредила сразу: первый сын будет носить фамилию Сулима, чтобы наш род не оборвался.

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