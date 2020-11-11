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Шоу-бизнес

Известный российский актер купил себе место на кладбище рядом с сыном

18:24 11 ноября 2020
Дмитрий и Даниил Певцовы

Известный российский актер Дмитрий Певцов, отдых которого в аннексированном Крыму обернулся тяжелой пневмонией, купил для себя место на Троекуровском кладбище рядом с могилой сына Даниила. Тот скончался в 22-летнем возрасте в 2012 году, и это стало серьезным ударом для Дмитрия.

Актер вспоминает, что Даниил всегда был очень отзывчивым и добрым, а иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», где Даниил сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия».

На кладбище журналистам Экспресс-газеты даже показали участок для будущей могилы актера. Он находится рядом с памятником Даниилу. Довольно большой участок рядом с могилой имеет каменную ограду и засыпан щебнем.

Напомним, ранее в сети показали видео с закрытых похорон Михаила Жванецкого.

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