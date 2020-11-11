Он такой самец: Ольга Цыбульская об измене с участником "Танці з зірками"

Популярная певица Оля Цибульская в интервью программе «Зірковий шлях» (канал «Украина») рассказала, с кем в прошлом изменила отцу своего ребенка. Оказалось, что шесть лет назад у нее случился роман с бывшим участником проекта «Танці з зірками» Александром Прохоровым.

Их знакомство произошло, когда Цибульская начала сольную карьеру в Украине и стала набирать балет. Среди тех, кто пришел на кастинг, был и Александр.

- н такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, — описала певица танцора. — Воспитанный и интеллигентный.

Однако Прохоров не подошел по росту — оказался слишком высоким, и его не взяли в балет. А через год Оля снова встретилась с ним, когда в ее коллективе заболел один из танцоров. Ему на замену в Харьков и приехал Александр.

— И я немного растерялась… Это была магия. Мы выступили и на следующий день возвращались, — рассказала певица. — У нас был целый вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм «Завтрак у Тиффани». И в принципе, позавтракали мы тоже вместе.

На тот момент Ольга Цибульская уже встречалась с будущим мужем. Но из-за Саши стала отдаляться от него: не всегда брала телефон, когда он звонил, была занята.

- Мы не так часто стали созваниваться, и он понял, что-то пошло не так. Он написал мне письмо от руки и в нем были два билета, — поделилась Ольга. — Из «Борисполя» в Париж".

Тогда певица сказала Прохорову, что уезжает во Францию на гастроли. И они решили, что продолжения не будет.

-Мы перестали общаться, перестали видеться. Я полетела в Париж и оттуда вернулась беременной, — рассказала певица. - Наш Нестор немножко даже картавит, потому что он приехал из Франции.

Через время Ольга снова встретилась с Александром, но их отношения были исключительно творческими. Прохоров даже снялся в ее клипе «Дівчинка».

Популярный танцор сразу прокомментировал интервью своей бывшей возлюбленной.

- Я человек, который редко жалеет о сделанном и произошедшем, — написал Александр на своей страничке в Instagram. - Я рад, что эта кратковременная, но в то же время безумная, страстная, спонтанная и только для нас история была именно тогда и именно с Олей.

Фото из Instagram Александра Прохорова.

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