Жестокая месть блондинки: Дана Борисова призналась, что часто изменяла бывшему мужу

Обвинившая несколько дней назад бывшего мужа в избиении дочери Полины телеведущая Дана Борисова объясняет его дикий поступок тем, что мужчина якобы «узнал правду» о том, кто настоящий отец ребенка.

Об этом пишет «Стархит».

«Незадолго до этого у меня не выдержали нервы терпеть его унижения, и я сказала: „Полина не твоя дочь“. Потому что на самом деле я не знаю, чья она. У меня просто был одновременно роман с другим приятным мужчиной. А с Максом жить было очень тяжело. Он меня избивал», — вспоминала Дана.

В качестве предполагаемого отца Борисова назвала Александра Подлопушного: «У меня наложились отношения с ним и Максом. Это была осень 2006 года, а 26 ноября я поняла, что беременна Полиночкой. Когда я сообщила об этом Александру, он сказал: «Извини, у меня жена».

Супруга Подлопушного поспешила опровергнуть заявления телеведущей. В студии шоу «На самом деле» она осыпала «соперницу» оскорблениями. «Какой бред ты несешь, Дана? У нас отличная семья. 27 лет живем дружно. Она была любовницей друга моего мужа. Этот ребенок может быть от кого угодно, потому что она спала со всеми», — уверяла Маргарита в эфире.

А вот Александр признался, что действительно изменял супруге со звездной блондинкой, называя ее «интересной женщиной», к которой «его тянуло».

«Я приму участие в судьбе ребенка, если он окажется моим. Но лучше ей быть дочерью Максима», — заявил Александр.

Выяснить правду удалось благодаря генетической экспертизе. Анализы показали, что между Полиной и Александром нет родственной связи. Впрочем, звезда тут же заявила: ее любовные похождения не ограничивались двумя ухажерами.

Сама Полина уверяет: у нее прекрасные отношения с родительницей. Вот только историю с избиением та преувеличила. «Мама много что напридумывала. Эти фото синяков… Насколько я знаю, они из Интернета. Да, отец бил, но не настолько», — заявила девочка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «увлечении» Даны Борисовой: она решила «разоблачить» наркоманов среди представителей российского истеблишмента и шоу-биза.

Фото: Стархит

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