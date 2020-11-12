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Снимок беременной племянницы Джулии Робертс работы украинского фотографа украсил обложку Cosmopolitan

7:57 12 ноября 2020
Эмма Робертс

Актриса Эмма Робертс стала первой беременной звездой, чье фото разместил на своей обложке журнал Cosmopolitan.

30-летняя дочь актера Эрика Робертса и племянница кинозвезды Джулии Робертс объявила о том, что впервые станет мамой, минувшим летом. Отец ребенка — ее 35-летний бойфренд Гаррет Хедлунд, игравший Патрокла в фильме «Троя». Эмма, известная по сериалам «Американская история ужасов», «Нетакая», «Королевы крика», а также фильмам «Оторва» и «Крик 4», встречается с Гарретом с марта 2019 года.

Известно, что у пары родится мальчик.

Фотосессию для знаменитого издания сделала популярный украинский фэшн-фотограф и режиссер клипов Саша Самсонова. 29-летняя Саша родилась в Ужгороде, потом переехала с родителями в Киев, в теперь живет и работает в Лос-Анджелесе. Она сотрудничает со многими знаменитостями — в том числе сестрами Кардашьян-Дженнер.


  

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