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Шоу-бизнес

Экс-солистка "Тату" слегла с коронавирусом

9:19 12 ноября 2020
Юлия Волкова

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подхватила коронавирусную инфекцию.

Как пишет «Мэш», певица находится дома на самоизоляции, за ней присматривают врачи. А вот продюсеру Виктору Дробышу повезло меньше — его с COVID-19 и пневмонией госпитализировали.

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у российского шоумена Сергея Светлакова — его увезли в одну из московских клиник в связи с серьезными осложнениями. Компьютерная томография показала у него поражение легких.

Также о положительном результате теста на COVID-19 сообщила и телеведущая канала «1+1» Людмила Барбир. По ее словам, первые симптомы были похожи на обычную простуду — красное горло, насморк, слабость в теле, легкое головокружение и сонливость, а затем у Людмилы Барбир пропало обоняние. Телеведущая признавалась, что у нее настолько болят мышцы, что больно ходить, лежать и даже спать.

Фото Юлии Волковой из социальных сетей.

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