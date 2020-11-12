Боярский забраковал Петросяна

Актер Михаил Боярский признал, что не всех юмористов считает талантливыми. Так, например, по поводу Евгения Петросяна Боярский высказался резко: «Его юмор не трогал никогда».

Из современных артистов, работающих в жанре пародии, стенд-апа, Боярский лестно отозвался о Comedy club. «Есть актеры, которые делают это здорово. Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени», — считает актер.

При этом Боярский обратил внимание, что не всех талантливых стендаперов стоит звать в кино.

«Стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа», — подытожил артист.

Фото boyarskiy_official/Instagram



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