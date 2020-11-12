Переболевшая коронавирусом Дарья Донцова получила новый недуг

Известная писательница Дарья Донцова, перенесшая тяжелую форму COVID-19, теперь пытается избавиться от повышенного давления. Об этом она сообщила в своем Instagram.



«Добрый день! Я дома. 3 теста ПЦР отрицательные. Теперь надо сидеть на карантине, лечить высокое давление. Обычно у меня 105/65, а тут 170/100. Это последствия ковида», — написала Дарья Донцова.

Она также отметили, что еще не восстановила силы.

«Пока способна говорить пару минут, потом сил нет. Я сейчас просто мечта своего мужа: сижу тихо в подушках, пишу книгу, беседую пару мгновений шепотом. Ну прямо мечта, а не жена. Все будет хорошо», — поделилась писательница.

В комментариях подписчики желают ей поскорее поправиться.

Фото: Instagram Дарьи Донцовой

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