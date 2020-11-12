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Шоу-бизнес

Раскрыты подробности наследства Жванецкого

14:24 12 ноября 2020
Михаил Жванецкий
Инф. «ФАКТОВ»

Писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, скончавшемуся 6 ноября на 87-м году жизни, в Москве и Подмосковье принадлежало изрядное количество недвижимости.

Как сообщает в Telegram-канале ресурс «Super», недвижимость оценивают примерно в 480 миллионов рублей.

Это, в частности, две дачи. Одна из них расположена на участке в 10 соток под Троицком, ее стоимость — порядка 30 миллионов рублей. Вторая — в 11 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Грибово. Там на участке в три гектара построен дом площадью 540 квадратных метров. Стоимость — не менее 150 миллионов рублей.

Также Жванецкому принадлежала шестикомнатная квартира в центре Москвы — в ЖК «Дом писателей». Площадь квартиры — 252 «квадрата», ее оценивают в 300 миллионов рублей.

«Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка» — материал с самыми яркими афоризмами Михаила Жванецкого читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор: Анастасия Федоренко.

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