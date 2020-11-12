«Я знаю эту квартиру»: Данилко прокомментировал фейк о его жилье на Крещатике

Информация о 12-комнатных трехуровневых апартаментах на Крещатике, в которых якобы проживает Андрей Данилко, оказалась выдумкой. Об этом сам артист заявил изданию «КП в Украине».

«Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте», — сказал Данилко.

Он считает, что подобная публикация появилась из-за отсутствия информационных поводов.

«Думаю, просто подняли какую-то старую информацию столетней давности, что-то подобное уже было. Надо же что-то писать, а писать особо нечего, все уже по миллион пятому кругу по всему и всем прошлись, и надо что-то придумать», — высказал предположение артист.

Ранее Данилко вспоминая Евромайдан, сделал скандальное высказывание.

Фото: odnaminyta.com

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