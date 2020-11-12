Ни запахов, ни вкуса: победительница "Холостяка-10" заразилась коронавирусом

Победительница 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк» Даша Ульянова пополнила ряды звезд, инфицированных коронавирусом. О своем состоянии она сообщила в соцсети.

В частности, девушка поделилась, что чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо.

По ее словам, ее собственная COVID-история началась два дня назад. Тогда у нее проявились первые симптомы болезни, но она надеялась, что это грипп или ангина.

«Я почувствовала невероятную слабость, боль в горле, поднялась температура и все тело, будто ломило. Надеялась, что ничего серьезного, но все-таки вызвала врача, который сделал тест», — описала ход событий Даша.

Затем девушка потеряла обоняние, и после этого у нее не оставалось сомнений, с чем она столкнулась.

Напомним, ранее с осложнениями был госпитализирован инфицированный коронавирусом известный российский шоумен Сергей Светлаков.

Фото СТБ

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