Невеста из "любимой Украины": продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин женится на молодой девушке из Краматорска

Российский продюсер, создатель студии «Ласковый май», а заодно и ярый сторонник Дональда Трампа Андрей Разин признался, что он не одинок, рядом с ним прекрасная женщина, на которой он намерен вскоре жениться.

У себя на странице в Instagram 57-летний Андрей Разин опубликовал несколько кадров с молоденькой девушкой, которая с улыбкой обнимается с ним. Оказалось, что невеста младше его на 22 года.

«Прекрасная девушка, и мы с ней планируем в следующем году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет, и он живет в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли «Дискотеки «Союз», — написал Андрей.

В связи с тем, что возлюбленная артиста Ольга — уроженка Украины, Разин также выразил свою симпатию к «дружественному народу».

«Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся», — добавил артист.

К тому же бывшие жены не против его нового романа. Оказывается, со всеми экс-возлюбленными Разина связывают только теплые отношения: «Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы. Маританна создала очень хорошую семью. У нее в браке также появились дети, и я за нее безумно рад. Я со своими бывшими женами очень дружу».

Как известно, у Разина было пятеро жен и двое сыновей. Младший — 16-летний Александр — скончался в 2019 году от сердечного приступа. В Санкт-Петербурге проживает старший сын продюсера — 35-летний Илья.

«Какие Вы красивые! Андрей Александрович, дорогой, Вы как никто заслуживаете семейного счастья, пусть все сложится! Любим, целуем!», «Доживём, посмотрим, что будет в следующем год», «Большого, человеческого счастья вам Андрей», — пишут поклонники своему кумиру.

Как известно, в 25 лет Разин стал первым миллионером СССР — это было в далеком 1987 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что продюсер «Ласкового мая» раскрыл правду о звездах шоу-бизнеса, указав на «алкоголиков и наркоманов» из их числа.

Фото: nstagram.com/razin_andrei_lm

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter