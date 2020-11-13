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Бывший муж Людмилы Гурченко впервые рассказал о ее попытке самоубийства

2:20 13 ноября 2020
Людмила Гурченко

Композитор Константин Тобяшевич Купервейс, пятый муж известной советской актрисы и певицы Людмилы Гурченко, с которым она прожила почти 20 лет, рассказал в эфире передачи «Судьба человека» о ее попытке самоубийства.

Запись программы опубликована на YouTube-канале «Россия 1», пишет «Рамблер».

По словам музыканта, экс-супруга не поддержала его, когда он остался без работы. За этим последовала череда ссор, во время одной из которых артистка хотела совершить суицид.

«После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: «Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе», — вспомнил Купервейс.

Композитор отметил, что после таких слов хирург был вынужден покинуть квартиру. Позднее приехали психиатры, которых Гурченко не пустила в дом.

Вскоре Купервейс и Гурченко расстались. Затем у артистки был еще один брак с кинопродюсером Сергеем Сениным. В 2011-м легенды советского кино не стало в возрасте 75 лет. Причиной смерти 75-летней актрисы стал сердечный приступ.

О ее кончине Константин Купервейс узнал из новостного выпуска по телевизору.

Похоронили Гурченко на Троекуровском кладбище.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас в новостях довольно часто пишут о внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой. Так, недавно женщина публично призналась в любви к своему телу, которое она называет «натуральненьким».

Фото: woman.rambler.ru

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