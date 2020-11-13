Беременная Ратаковски в прозрачном купальнике смутила фанатов голой грудью
Любящая фотографироваться в обнаженном виде американская модель и блогер Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram кадры с рекламной фотосессии линии купальников Inamorata Woman.
На фотографиях беременная 29-летняя модель позирует в откровенных купальных костюмах и топах на фоне моря.
А так некоторые модели сделаны из прозрачных тканей, то пользователи смогли с легкостью разглядеть на снимках грудь модели.
Снимки собрали больше миллиона лайков. Однако фанаты Ратаковски уделили больше внимания ее фигуре.
Многие из них считают, что-то, что позволительно делать легкой на подъем (и раздевание) манекенщице, не совсем идет будущей мамочке.
«Тебя не смущает, что мы видим грудь?», «Красиво, но по-моему, это не самый подходящий период для подобных съемок», «Я думала, хотя бы на время беременности ты прекратишь показывать свое тело», «Уже трудно представить Эмили Ратаковски в одежде», — пишут пользователи.
Поэтому следующая фотосессия, возможно, будет намного более «целомудренной».
Напомним, что Эмили Ратаковски объявила о своей беременности в октябре этого года. Это будет ее первый ребенок. Тем не менее, беременная модель уже несколько раз участвовала в откровенных фотосессиях и даже попала на обложку журнала Vogue.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Ратаковски повторила знаменитую фотосессию Деми Мур.
Фото: instagram.com/emrata/42
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