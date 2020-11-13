Беременная Ратаковски в прозрачном купальнике смутила фанатов голой грудью

Любящая фотографироваться в обнаженном виде американская модель и блогер Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram кадры с рекламной фотосессии линии купальников Inamorata Woman.

На фотографиях беременная 29-летняя модель позирует в откровенных купальных костюмах и топах на фоне моря.

А так некоторые модели сделаны из прозрачных тканей, то пользователи смогли с легкостью разглядеть на снимках грудь модели.

Снимки собрали больше миллиона лайков. Однако фанаты Ратаковски уделили больше внимания ее фигуре.

Многие из них считают, что-то, что позволительно делать легкой на подъем (и раздевание) манекенщице, не совсем идет будущей мамочке.

«Тебя не смущает, что мы видим грудь?», «Красиво, но по-моему, это не самый подходящий период для подобных съемок», «Я думала, хотя бы на время беременности ты прекратишь показывать свое тело», «Уже трудно представить Эмили Ратаковски в одежде», — пишут пользователи.

Поэтому следующая фотосессия, возможно, будет намного более «целомудренной».

Напомним, что Эмили Ратаковски объявила о своей беременности в октябре этого года. Это будет ее первый ребенок. Тем не менее, беременная модель уже несколько раз участвовала в откровенных фотосессиях и даже попала на обложку журнала Vogue.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Ратаковски повторила знаменитую фотосессию Деми Мур.

Фото: instagram.com/emrata/

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