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"Заказывали сорокоусты о здравии": стало известно, что помогло Анастасии Заворотнюк победить болезнь

6:55 13 ноября 2020
Прекрасная няня

49-летняя Анастасии Заворотнюк продолжает мужественно бороться с опухолью головного мозга, которую у нее обнаружили год назад, вскоре после того как она в третий раз стала мамой.

Впрочем, в последнее время состояние Анастасии улучшилось, пишет Sobesednik.ru со ссылкой на людей, которым удалось пообщаться с актрисой.

Друзья актрисы сообщили изданию, что лечение, которое было назначено Насте, принесло положительный результат.

«В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива», — цитирует издание слова певицы Анны Калашниковой.

При этом Калашникова уверена, что Анастасии стало лучше не только благодаря медикам. По мнению звезды, не последнюю роль в выздоровлении актрисы сыграли ее поклонники.

«За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя — очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет», — рассказала Калашникова.

По ее словам, многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии.

«Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку. Сейчас рядом с Заворотнюк ее мама, супруг-фигурист Петр Чернышев и дети», — рассказала певица.

Конечно, говорить о полном выздоровлении Насти преждевременно. Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно.

«Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам. Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично», — считает Калашникова.

Она уверена, что после болезни Анастасия Заворотнюк изменилась, начала радоваться каждому дню! И это правильно. По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации.

«Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей. А, во-вторых, сейчас пандемия, поэтому лучше не подвергать лишний раз организм опасности», — добавила певица.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам родственников «прекрасной няни», она все понимает, поэтому пока что не хочет показывать себя публике.

Фото: sobesednik.ru

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