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Шоу-бизнес

Семен Слепаков обвинил Артема Дзюбу в непатриотичности

8:10 13 ноября 2020
Семен Слепаков

Российский юморист и шоумен Семен Слепаков посвятил новое стихотворение футболисту Артему Дзюбе, скандальное видео с которым становится вирусным в сети.

Новое творение Слепакова выложено в Instagram.

В ней он поиронизировал над хейтерами футболиста и дал ему совет — в следующий раз осуществлять сбор «биологического материала», чтобы им могли воспользоваться бездетные россиянки, нарожав «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».

«И никто Артему уж не будет
Предъявлять претензий никогда!
И возможно, вскоре даже Путин
Орден ему даст — Герой Труда!
Пусть и не пожмет ему он руку,
Но, поздравив, скажет: «Молодец!
Вовремя свою достал ты штуку,
Без тебя б стране пришел пи*дец!», — написал Слепаков.

В комментариях пользователи посоветовали срочно положить творение на музыку, предположив, что оно имеет все шансы стать новым хитом.

Напомним, ранее Слепаков спел нецензурную песню об усилиях России в борьбе с коронавирусом.

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