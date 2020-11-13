Семен Слепаков обвинил Артема Дзюбу в непатриотичности

Российский юморист и шоумен Семен Слепаков посвятил новое стихотворение футболисту Артему Дзюбе, скандальное видео с которым становится вирусным в сети.

Новое творение Слепакова выложено в Instagram.

В ней он поиронизировал над хейтерами футболиста и дал ему совет — в следующий раз осуществлять сбор «биологического материала», чтобы им могли воспользоваться бездетные россиянки, нарожав «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».

«И никто Артему уж не будет

Предъявлять претензий никогда!

И возможно, вскоре даже Путин

Орден ему даст — Герой Труда!

Пусть и не пожмет ему он руку,

Но, поздравив, скажет: «Молодец!

Вовремя свою достал ты штуку,

Без тебя б стране пришел пи*дец!», — написал Слепаков.

В комментариях пользователи посоветовали срочно положить творение на музыку, предположив, что оно имеет все шансы стать новым хитом.

Напомним, ранее Слепаков спел нецензурную песню об усилиях России в борьбе с коронавирусом.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter