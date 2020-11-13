Семен Слепаков обвинил Артема Дзюбу в непатриотичности
Российский юморист и шоумен Семен Слепаков посвятил новое стихотворение футболисту Артему Дзюбе, скандальное видео с которым становится вирусным в сети.
Новое творение Слепакова выложено в Instagram.
В ней он поиронизировал над хейтерами футболиста и дал ему совет — в следующий раз осуществлять сбор «биологического материала», чтобы им могли воспользоваться бездетные россиянки, нарожав «сотни тыщ несокрушимых Дзюб».
«И никто Артему уж не будет
Предъявлять претензий никогда!
И возможно, вскоре даже Путин
Орден ему даст — Герой Труда!
Пусть и не пожмет ему он руку,
Но, поздравив, скажет: «Молодец!
Вовремя свою достал ты штуку,
Без тебя б стране пришел пи*дец!», — написал Слепаков.
В комментариях пользователи посоветовали срочно положить творение на музыку, предположив, что оно имеет все шансы стать новым хитом.
Напомним, ранее Слепаков спел нецензурную песню об усилиях России в борьбе с коронавирусом.79
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