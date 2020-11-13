Ксения Мишина упала во время съемки сцены изнасилования

Известная украинская актриса Ксения Мишина, ставшая героиней шоу «Холостячка», потеряла сознание на съемках сериала «Клятва врача». Примечательно, что произошло это во время сцены изнасилования героини актрисы.

Момент попал в кадр, который актриса выложила в сториз своего Instagram.

Напомним, накануне актриса пережила несколько неприятных моментов, когда ее атаковали фанаты фронтвумен Hardkiss Юлии Саниной. А поводом стала всего лишь «низкая» оценка, которую Мишина поставила рок-певице в одиннадцатом эпизоде шоу «Танці з зірками».



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