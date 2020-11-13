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Шоу-бизнес

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

12:46 13 ноября 2020
Пародия

Политик из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива был спародирован «Кварталом 95». Студия разместила видео в своем Instagram.

Ролик — пародия на интервью народного депутата Ильи Кивы изданию Бигус.Инфо. В нем актер, изображающий Киву, называет Бигуса коррупционером. При этом утверждает, что так считает не он, а его «непосредственный начальник Виктор Медведчук, оппозиционер и энтузиаст». Также осуждается расследование по поводу скандального решения Конституционного суда по отмене электронного декларирования.

«Зачем вообще простым смертным, особенно этим пенсионерам и старикастам, знать, сколько получают чиновники или депутаты? Что это за беспредел? Я вам так хочу сказать, не считайте чужие деньги! Поверьте мне, у вас жизни не хватит, чтобы посчитать доходы одного депутата», — говорит «Кива».

Ранее артисты «95 квартала» в шуточной форме напомнили президенту Зеленскому о невыполнении предвыборных обещаний.

Фото: скриншот

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