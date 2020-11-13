Драма «Номера» Олега Сенцова и комедия «Афера по-голливудски»: что посмотреть в кино с 19 ноября

В четверг, 19 ноября, в украинский прокат выходят семь новых фильмов, в том числе драма «Номери» («Номера»), снятая Олегом Сенцовым и Ахтемом Сейтаблаевым. Поклонники Роберта де Ниро, Моргана Фримена и Томми Ли Джонса смогут увидеть своих кумиров вместе в комедии «Афера по-голливудски». Тем, кто смотрел американский сериал «Очень странные дела», возможно, будет интересно увидеть его звезду Наталию Дайер в комедии «Одержимая сексом». Любителям французского кинематографа предлагается один из кассовых хитов уходящего года комедия «Не все дома». Наконец, для желающих получить заряд адреналина прокатчики подготовили тройной удар — триллер «Линия горизонта», фантастический ужастик «Порабощенные», а также «слэшер» «Пункт назначения. Аквапарк».

«Номери» («Номера»)

(12+, Украина — Польша — Чехия — Франция, 435 Films, драма, бюджет — 29 миллионов грн.)

Фильм снят по одноименной пьесе Олега Сенцова, написанной им в 2011 году. Он выступил как соавтор сценария и один из режиссеров. Вторым режиссером стал Ахтем Сейтаблаев. Работа над картиной велась в то время, когда Сенцов отбывал срок в российской колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Как рассказывает продюсер фильма Анна Паленчук, Олег и Ахтем переписывались друг с другом, обсуждая творческие решения. Таким писем в итоге оказалось более сотни.

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 года в рамках Берлинского международного кинофестиваля. «Номери» включили в специальную программу «Берлинале». Картина получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков. Авторитетные издания Screen Daily и Cineurope особенно отмечают талантливую актерскую игру и пугающую пророческую актуальность событий фильма в современном мире. Сенцов и Сейтаблаев показывают общество, живущее по строгим Правилам, записанным в книге. Их нельзя нарушать, они никогда не меняются. Члены общества словно ходят по кругу, даже не пытаясь вырваться из него. У них нет имен — только номера. Это вполне устраивает лидера и верховного правителя, известного как Нуль. Неожиданно спокойствие этого «идеального» общества нарушает новый житель, который не знает Правил. И тут выясняется, что некоторые номера давно мечтают о другой жизни. Они восстают против системы и стремятся создать новую. Вот только непонятно, станет ли она лучше? В фильме снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов и другие актеры.

«Афера по-голливудски»

(12+, США, Cloudburst Entertainment, комедия, бюджет — 25 миллионов долларов)

Фильм является ремейком одноименной культовой комедии, вышедшей на экраны в 1982 году. Примечательно, что в оригинале в основных ролях не было задействовано ни одной кинозвезды, зато сразу несколько знаменитостей снялись в эпизодах, сыграв самих себя. Режиссер ремейка Джордж Галло («Новый парень моей мамы»), напротив, пригласил трио замечательных актеров, являющихся лауреатами самых престижных кинопремий. Судите сами: Роберт де Ниро (два «Оскара», «Золотой глобус», премия Сесиля Б. де Милля), Морган Фримен («Оскар», «Золотой глобус», премия Сесиля Б. де Милля), Томми Ли Джонс («Оскар», «Золотой глобус»). Действие картины происходит в 1974 году. У продюсера-неудачника (Роберт де Ниро) с треском проваливается очередной фильм. В этом нет ничего нового для него, однако деньги на съемки ему выделил местный криминальный босс (Морган Фримен), который очень хочет получить должок. У продюсера есть хороший сценарий, но нет возможности снимать. Он отправляется к своему бывшему ученику, у которого все идет прекрасно, чтобы продать ему сценарий, и становится свидетелем трагического инцидента на съемочной площадке. И тогда у продюсера рождается гениальный план, для реализации которого ему нужен подходящий актер (Томми Ли Джонс)

Как пишут американские критики, «Афера по-голливудски» является удачной смесью легендарной комедии «Продюсеры» и популярного в середине 90-х фильма «Достать коротышку».

«Не все дома»

(12+, Франция, StudioCanal, комедия, бюджет — 9,5 миллиона долларов)

Оригинальное название фильма — «10 jours sans maman», что можно перевести как «10 дней без мамочки». И оно очень точно отражает сюжет. Устав от домашних забот, троих детей и мужа, который вечно занят на работе, француженка объявляет, что отправляется на 10 дней в отпуск. Супруг не возражает. Он уверен, что легко справится с обязанностями жены, имея опыт управления большой фирмой с множеством сотрудников. Однако очень быстро становится ясно, что герой фильма излишне самонадеян…

Снял комедию режиссер Людовик Бернар («Все в твоих руках»). Главные роли исполнили Франк Дюбоск («Астерикс на Олимпийских играх») и Ор Атика («Это правда, если я вру»). Во Франции комедия собрала в прокате 9,3 миллиона долларов.

«Одержимая сексом»

(оригинальное название Yes, God, Yes, в интернете известен как «Да, Бог, да») (16+, США, Vertical Entertainment, комедия)

Главная героиня фильма — 14-летняя американка — учится в католической школе для девочек. Для нее непререкаемым авторитетом является священник отец Мерфи, один из преподавателей и наставников. Он убеждает девочек в том, что любая сексуальная активность вне официального брака, не направленная на продолжение рода, является грехом и будет наказана Господом. Однако пробудившаяся сексуальность, а также новое виртуальное знакомство в интернет-чате, заставляют нашу героиню усомниться в словах отца Мерфи. Вместе с тем она боится, что станет сексуально одержимой…

Главную роль исполнила популярная актриса Наталия Дайер, звезда сериала «Очень странные дела». Фильм стал режиссерским дебютом Карен Мэйн. Она же написала к нему сценарий. Премьера состоялась в марте 2019 года в рамках кинофестиваля South by Southwest (SXSW). Картина получила прекрасные отзывы критиков.

«Линия горизонта»

(12+, Швеция — США, STXfilms, триллер, приключения)

Пара влюбленных отправляется на тропический остров, где должна состояться свадьба. Они летят на маленьком частном самолете. В небе над океаном у пилота случается сердечный приступ, и самолет падает в воду…

Фильм снял шведский режиссер Микаэль Марсимэн («Девочка по вызову»). Главные роли исполнили немецкий актер Александр Дреймон (сериал «Последнее королевство») и американская актриса Эллисон Уильямс («Прочь»). Картина получила разгромные рецензии. В США ее показывали в прокате ограниченным числом копий, в результате сборы составили всего 112 тысяч долларов.

«Порабощенные»

(оригинальное название Possessor, в интернете известен под двумя названиями — «Обладатель» и «В чужой шкуре») (16+, Великобритания — Канада, Elevation Pictures, ужасы, триллер)

Премьера фильма состоялась в январе 2020 года в рамках крупнейшего в мире фестиваля независимого кино Sundance в США. В центре сюжета находится женщина-киллер, которая работает на секретную фирму, использующую новейшие технологии. Получив очередной заказ, специалисты этой компании выбирают человека, который может максимально легко подобраться к жертве. Затем киллер незаметно вводит в этого человека имплант, позволяющий управлять чужим сознанием. В результате убийство совершается чужими руками. Исполнитель либо погибает от пуль полицейских или телохранителей, либо кончает с собой, а настоящий киллер остается в стороне. Вот только в этой идеальной схеме еще не все изучено до конца. Контроль над чужим сознанием оставляет непредсказуемый отпечаток на сознании и поведении киллера…

Снял фильм Брэндон Кроненберг, сын культового канадского режиссера Дэвида Кроненберга. В 2012 году Брэндон громко заявил о себе психологической антиутопией «Антивирус». Главную женскую роль в «Порабощенных» исполнила британская актриса Андреа Райсборо, сыгравшая Светлану Сталину в нашумевшей комедии «Смерть Сталина». Одним из ее партнеров стал популярный британский актер Шон Бин («Игра престолов»). В Канаде картина вышла в прокат в начале октября и собрала 753 тысячи долларов.

«Пункт назначения. Аквапарк»

(оригинальное название Aquaslash, в интернете известен как «Акваслэш») (18+, Канада, Red Hound Films, ужасы)

Оригинальное название фильма четко указывает на его жанр, известный на Западе как «слэшер». Это ужастики, в которых некий маньяк убивает персонажей одного за другим без какой-либо видимой причины. Пожалуй, наиболее ярким примером «слэшера» является культовая киносерия «Пятница, 13». Однако прокатчики решили, что это непонятно для нашего зрителя, и изменили название, введя в него «Пункт назначения». Это популярная в нулевые годы серия фильмов ужасов. Нетрудно догадаться, что действие картины происходит в аквапарке, куда приехала развлечься компания друзей.

Режиссер-дебютант Рено Готье попытался добавить в это море крови немного черного юмора. В остальном все традиционно для «слэшера» — девчонки в бикини, смех и визг, переходящие в истошные крики ужаса, зловещий маньяк.

Какие фильмы вышли в прокат с 12 ноября, читайте здесь.

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