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Шоу-бизнес

Илона Гвоздева собралась выйти из декрета досрочно

14:04 13 ноября 2020
Илона Гвоздева собралась выйти из декрета досрочно

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вновь стала мамой в октябре 2020 года, исполнила свой первый танец после родов, выложив видео в Instagram.

Для танца она избрала откровенный наряд — обтягивающее красное платье с разрезом до бедра.

«Когда я танцую — я живу, я свободна, я говорю со всем миром на языке тела, каждая клеточка дышит и музыка пронизывает до костей, что аж мурашки по коже. В очередной раз убеждаюсь, что я выбрала верный путь в жизни, верную профессию, от которой в восторге, я словно наркоманка», — призналась опять стройная знаменитость.

Восторженные пользователи засыпали любимицу комплиментами.

Напомним, Илона родила сына во время седьмого эфира шоу ««Танців з зірками», а на паркет выходила до самых родов.

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